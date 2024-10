Cassano attacca: “Non è mai rigore su Politano, Rocchi non capisce una m*nchia”

Il Calcio Napoli espugna Empoli grazie ad un rigore trasformato da Kvaratskhelia nella seconda frazione. Un fallo tanto discusso che ha acceso le tante opinioni opposte nei vari “salotti sportivi italiani”. In molti reputano giusto il penalty, altri invece una vera e propria follia. Tra questi c’è anche l’ex calciatore Antonio Cassano che è intervenuto ai microfoni della trasmissione Twitch ‘Viva El Fùtbol‘ parlando, tra i vari temi, anche del fallo tanto discusso fischiato al Castellani, attaccando il designatore arbitrale Gianluca Rocchi.

Cassano attacca la classe arbitrale, il rigore del Napoli “non c’era mai”

Antonio Cassano è noto per il modo colorito con cui esprime le proprie opinioni. Nel format online condotto da Lele Adani, l’ex attaccante ha voluto dire la sua sulla classe arbitrale, lanciando l’ennesimo attacco a Gianluca Rocchi. Il rigore dato a Politano nella sfida di domenica pomeriggio ad Empoli a detta del barese “non c’era mai“. Sul discorso Napoli invece, il talento pugliese ha detto la sua sul caso Kvara (con annesse critiche al calciatore per il suo momento di forma) trovando una similitudine con la situazione che ha tenuto il Napoli ostaggio di Osimhen per tutta l’estate.

“Occhio con il rinnovo di Kvara: si rischia un altro caso come quello di Osimhen. È follia quella di Aurelio De Laurentiis, butta una bomba ad orologeria con quelle frasi. Ha fatto 4 gol, Kvara non sta facendo delle buone partite in questo momento, va a sprazzi. Rigore su Matteo Politano? Il rigore non c’era mai. Gianluca Rocchi non capisce una m*nchia. Rocchi invece di andare a destra e sinistra a fare sceneggiate in tv dovrebbe mettere giocatori dentro a capire i contatti, fanno 2/3 errori a partita“.