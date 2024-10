Il Napoli chiude la polemica con gli eredi di Maradona: “Vi aspettiamo tutti allo stadio”

Il Calcio Napoli ha deciso di chiudere, almeno per ora, la diatriba con gli eredi di Diego Armando Maradona . In risposta alle parole pronunciate dalla figlia Dalma, impegnata nella kermesse dedicata al padre svoltasi in città lunedì (“Non so cosa sia successo. Tifo anche io per gli azzurri, vorrei entrare nello stadio che porta il mio cognome ma non me lo consentono”), il club – come fa sapere il Corriere dello Sport – ha ufficialmente invitato le figlie del Pibe de Oro e tutti i familiari che vorranno far visita all’impianto di Fuorigrotta.

Il Napoli risponde a Dalma: “Aspettiamo tutti i figli e gli eredi di Diego allo stadio Maradona”

“Il Napoli aspetta allo stadio le signore Dalma e Giannina Maradona e tutti gli eredi Maradona ogni qualvolta avranno il piacere di assistere ad una partita della squadra”. Un messaggio distensivo che lascia trapelare il sereno e sembra mettere la parola fine alle annose polemiche che vanno avanti da anni.

Una battaglia sui diritti di immagine che si era trascinata anche in tribunale, in particolare dopo l’utilizzo da parte della società del volto di Diego, raffigurato su una speciale maglia a tiratura limitata che era andata sold-out, per la quale i suoi eredi avevano chiesto di donarne i proventi in beneficenza.