Napoli-Lecce, rivoluzione in vista: Conte sta pensando a tre cambi importanti

Il Calcio Napoli si avvia a grandi passi verso la sfida di sabato pomeriggio, quando allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta affronterà il Lecce, reduce dal tennistico 0-6 subito a domicilio dalla Fiorentina.

Napoli-Lecce, Conte pensa a tre cambi in attacco

Contro i salentini, penultimi in classifica e decisamente in difficoltà (3 sconfitte nelle ultime 3, 10 gol subiti e 0 fatti), Antonio Conte è orientato ad attuare un ampio turnover, soprattutto in vista della trasferta di Milano contro i rossoneri di Fonseca in programma solo tre giorni dopo.

I due cambi principali ai quali sta pensando il tecnico, riguardano il tridente offensivo. Politano, Kvaratskhelia e Lukaku potrebbero infatti godere di almeno un’ora di riposo, rimanendo inizialmente in panchina per poi eventualmente subentrare a partita in corso qualora ce ne fosse necessità.

Scalpitano alle loro spalle, rispettivamente Ngonge, Neres e il Cholito Simeone, con Jack Raspadori sullo sfondo in attesa di una possibilità dall’inizio.

Conte potrebbe decidere di rivoluzionare il reparto, alla luce della prestazione poco lucida di Empoli, terminata con una vittoria dei partenopei che però non hanno entusiasmato. In particolare Kvaratskhelia e Lukaku, con quest’ultimo uscito dopo un’ora di gioco, sono apparsi stanchi e appannati.