Napoli-Lecce, Conte ribalta l’attacco: due top pronti all’esclusione

Il Calcio Napoli domani alle 15:00 giocherà l’anticipo del sabato contro il Lecce di Luca Gotti. Una partita abbordabile sulla carta, ma difficile sul campo, visto che gli ospiti sono chiamati a dare una risposta netta dopo la dolorosa sconfitta di domenica scorsa contro la Fiorentina per 0-6. Conte non accetta cali di tensione anche e soprattutto in chiave classifica: l’Inter al secondo posto si troverà ad affrontare la Juventus in un big match dove il risultato non è scontato. Nel frattempo il tecnico pugliese ha in mente due cambi, con due big pronti a sedersi in panchina.

Conte rivoluziona l’attacco, solo Lukaku è al sicuro prima di Napoli-Lecce

Antonio Conte non è soddisfatto di Khvicha Kvaratskhelia, le tante voci sul suo rinnovo contrattuale stanno distraendo non poco il calciatore georgiano dalle questioni di campo. Complice anche il Milan da affrontare la settimana prossima, il numero 77 con molta probabilità si siederà in panchina domani pomeriggio. Stessa sorte per Matteo Politano, la sfida con i rossoneri che cadrà di martedì sera è di fondamentale importanza e vista la folta abbondanza offensiva di questo Napoli, anche per l’ex Inter ci sarà un turno di riposo (almeno dall’inizio).

Scalpitano per la titolarità dunque sia David Neres che Cyril Ngonge. Per il brasiliano sarà la prima volta dall’inizio in Serie A con la maglia del Napoli. Per il belga invece una chance, dopo le tante belle parole che Conte gli ha riservato nell’ultimo periodo per spirito di sacrificio e di gruppo. Caratteristiche viste e lodate anche dal CT del Belgio, Davide Tedesco, che nell’ultima pausa per nazionali ha convocato per la prima volta nella selezione maggiore il calciatore ex Hellas Verona. Oltre loro due ci sarà anche il ritorno in campo di Alex Meret, che prenderà il posto di Caprile.