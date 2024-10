Meret si scopre: “Scudetto? Siamo consapevoli ma teniamo i piedi saldati per terra”

Alla vigilia della sfida tra il Milan e il Calcio Napoli, a Radio Kiss Kiss ha parlato Alex Meret. Il portiere azzurro ha risposto alle varie domande legate al momento azzurro e il prossimo big match. Sul tema scudetto l’estremo difensore non si scompone, la stagione è ancora lunga e tutto è possibile. Sono ancora tante gli incontri da dover vincere per parlare di tricolore, uno di questi è quello di domani. I rossoneri hanno dalla loro la settimana di riposo a seguito del rinvio della sfida di sabato scorso contro il Bologna, ma per il portiere azzurro non sarà questo il problema.

Alex Meret a tutto tondo sul tema scudetto e sulla sfida di domani tra Milan e Napoli

Ecco le parole del portiere sulla sfida contro il Lecce: “Segnare e non subire gol anche in gare complicate come questa col Lecce è una cosa importante in vista delle prossime partite sporche che capiteranno. Subisco pochi tiri? L’importante è farsi trovare pronti quando si viene chiamati in causa e non subire gol. Mi è capitato nell’occasione del primo tempo, bravi e fortunati sulla respinta. Bisogna continuare così, con grande concentrazione“.

Il Milan è avvantaggiato non avendo giocato? Meret dice: “Mah, siamo squadre abituate a giocare ogni tre giorni, anche se noi non abbiamo le coppe quest’anno ma prepariamo le gare alla stessa maniera. Forse hanno avuto qualche giorno di riposo in più, ma questo non vuol dire niente, quando andremo in campo daremo e il 100% e se saremo concentrati come stiamo facendo potremo toglierci delle soddisfazioni”.

Sulla lotta Scudetto: “Sicuramente è ancora troppo presto per parlarne, ma siamo consapevoli di aver fatto una grande prima parte di stagione e vogliamo continuare così, cercando di pensare partita dopo partita e con i piedi ben saldi a terra”.