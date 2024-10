Fonseca sacrifica un top per fermare Conte: la scelta in vista di Milan-Napoli

Stasera alle 20:45 andrà in scena la grande sfida tra Milan e Calcio Napoli. Sarà una festa per il calcio italiano e per questo motivo DAZN ha deciso di regalare la visione gratuita della partita a circa due milioni di utenti. Una partita fondamentale: gli azzurri sognano di allungare in classifica sull’Inter, i rossoneri invece sperano di fare uno sgarbo a Conte e soci per riaprire le sorti del campionato. Sfida sicuramente tattica: il tecnico leccese punterà sul suo migliore undici (David Neres partirà dalla panchina). Per Fonseca invece alcune scelte sono ancora in dubbio e l’esclusione di un top è plausibile.

Fonseca pensa al suo Milan per arginare il Napoli. Sacrificato un top?

Dopo il rinvio di Bologna-Milan per il maltempo che ha messo in ginocchio l’Emilia Romagna, i rossoneri tornano in campo per la sfida contro il Napoli. Per gli uomini di Fonseca quella di stasera è una finale: un’eventuale sconfitta allontanerebbe ulteriormente i lombardi dalla zona che conta della classifica. Per questo motivo il tecnico portoghese peserà fino all’ultimo ogni scelta. Oltre le assenze di Theo Hernandez e Reijnders per squalifica, come riporta “Il Corriere dello Sport”, un terzo top potrebbe partire inizialmente dalla panchina: si tratta di Rafael Leao.

Nonostante una stagione per ora tutt’altro che esaltante, l’esterno portoghese contro gli azzurri si è sempre “trasformato”, diventando la spina nel fianco di Di Lorenzo. Questa volta però Fonseca vuole badare al sodo e il calciatore potrebbe iniziare dalla panchina. Al suo posto dal primo dovrebbe partire l’austriaco Okafor, che completerebbe l’attacco con Pulisic, Morata e Chukwueze. Il dubbio però si scioglierà solamente nelle ultime ore.