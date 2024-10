“Lasciatemi cantare”: i tifosi portano Toto Cutugno a San Siro e la squadra canta con loro

È stata una notte magica quella vissuta dai supporters del Calcio Napoli a San Siro. Sia durante che dopo la partita, un coro in particolare ha rubato l’attenzione e la scena alla Scala del calcio.

Sulle note de “L’italiano” del compianto Toto Cutugno, diventato nei decenni un vero e proprio inno soprattutto per gli emigranti, i supporters partenopei hanno riarrangiato un testo emozionante, che è stato poi ripreso dagli stessi calciatori (Di Lorenzo in primis) nei post pubblicati sui social personali per celebrare i tre punti conquistati.

Il testo del nuovo coro degli Ultras del Napoli sulle note de ‘L’italiano’ di Toto Cutugno

“Lasciatemi cantare con una torcia in mano,

Lasciatemi cantare per la curva che io amo,

Lasciatemi cantare perché ne sono fiero,

Sono Napoletano, Napoletano vero!”

Una versione che lascia trapelare tutto l’orgoglio e il senso di appartenenza dei tifosi del Napoli, che in una serata complicata dal punto di vista ambientale, nella quale sono piovuti i soliti cori di discriminazione territoriale, hanno fatto sentire la propria voce spingendo la squadra verso una vittoria storica e fondamentale per mantenere la vetta della classifica.