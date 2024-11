CLAMOROSO/ Arbitro e Giudice Sportivo dimenticano l’ammonizione a Retegui: il comunicato

Ha del clamoroso quanto accaduto nel finale della partita tra Calcio Napoli ed Atalanta, disputatasi domenica 3 novembre allo stadio Diego Armando Maradona. L’arbitro Doveri ha infatti dimenticato di inserire nel referto ufficiale l’ammonizione a Mateo Retegui, che nell’esultanza dopo aver siglato lo 0-3 finale in pieno recupero si è sfilato la maglia lanciandola a terra.

Il Giudice Sportivo avalla la dimenticanza dell’arbitro: non refertata ammonizione a Mateo Retegui

Nel parapiglia che si è creato dopo la marcatura, e che ha portato alle ammonizioni di Mazzocchi, Djimsiti e del tecnico Antonio Conte, regolarmente segnalate, il fischietto romano non ha riportato la sanzione all’attaccante argentino. Essendo un errore non decisivo ai fini del risultato, il Giudice Sportivo non ha potuto fa altro che avallare la sua dimenticanza.

Serie A, il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo

Questo l’elenco dei calciatori ammoniti nell’ultimo turno, inseriti nel referto ufficiale del Giudice Sportivo pubblicato dalla Lega Serie A:

