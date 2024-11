Lukaku contro l’Inter a San Siro, tutti i precedenti di Big Rom da avversario

Romelu Lukaku giocherà domenica sera per la seconda volta in carriera da avversario dell’Inter allo stadio San Siro. Nell’unico precedente, Big Rom indossava la maglia della Roma: la partita finì 1-0 in favore dei nerazzurri.

Romelu Lukaku torna a San Siro: tutti i precedenti contro l’Inter e Simone Inzaghi

Con il Calcio Napoli, il belga ha già giocato in questa stagione alla Scala del calcio contro il Milan il 29 ottobre scorso, siglando il gol del vantaggio azzurro nella vittoria conquistata dagli uomini di Conte (0-2).

Le altre reti segnate al Meazza da ospite, sono arrivate nei derby stracittadini contro i rossoneri quando giocava all’Inter (21 settembre 2019 e 21 settembre 2021). Il 14 febbraio 2021, Lukaku realizzò quelle che per ora sono le uniche marcature infilate ad una squadra di Simone Inzaghi, nel 3-1 della sfida tra Inter e Lazio, timbrò il cartellino con una doppietta.

LUKAKU A SAN SIRO DA AVVERSARIO DELL’INTER

Bilancio complessivo: 1 sconfitta, 0 gol segnati

29 ottobre 2023 Inter-Roma 1-0

LUKAKU DA AVVERSARIO DELL’INTER

Bilancio complessivo: 2 sconfitte, 0 gol segnati

29 ottobre 2023 Inter-Roma 1-0

10 febbraio 2024 Roma-Inter 2-4

LUKAKU CONTRO SIMONE INZAGHI

Bilancio complessivo: 2 vittorie, 3 sconfitte, 1 pareggio, 2 gol segnati

25 settembre 2019 Inter-Lazio 1-0

16 febbraio 2020 Lazio-Inter 2-1

4 ottobre 2020 Lazio-Inter 1-1

14 febbraio 2021 Inter-Lazio 3-1 (due gol)

29 ottobre 2023 Inter-Roma 1-0

10 febbraio 2024 Roma-Inter 2-4

LUKAKU A SAN SIRO DA AVVERSARIO

Bilancio complessivo: 5 vittorie, 2 sconfitte, 3 gol segnati

21 settembre 2019 Milan-Inter 0-2 (un gol)

21 febbraio 2021 Milan-Inter 0-3 (un gol)

10 marzo 2023 Milan-Inter 0-2 (Champions League)

29 ottobre 2023 Inter-Roma 1-0

14 gennaio 2024 Milan-Roma 3-1

11 aprile 2024 Milan-Roma 0-1 (Europa League)

29 ottobre 2024 Milan-Napoli 0-2 (un gol)