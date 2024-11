Lautaro Martinez, l’agente: “Napoli? Mai dire mai, per gli argentini questa città è speciale”

In vista di Inter-Calcio Napoli, ha parlato ai microfoni di Telecapri, l’agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camaño. Tanti i temi trattati, anche di un fantasioso arrivo dell’attaccante in azzurro. Ipotesi non scartata, anzi, però ora come ora la testa del calciatore è sulla squadra nerazzurra che lo ha reso grande nel calcio europeo. Focus anche sulla partita di domenica, che potrà dire tanto sul prosieguo del campionato.

L’agente di Lautaro Martinez risponde all’ipotesi di vedere “il Toro” al Napoli

Le parole dell’agente in merito ad un ipotetico passaggio del suo assistito al Napoli: “Ha quattro anni di contratto in più con l’Inter, che è la squadra della sua vita. Per un argentino il Napoli è sempre una squadra che fa breccia nel cuore, ma Lautaro è felicissimo all’Inter. Lukaku ha giocato benissimo in tante squadre, in tutto il mondo, ma oggi si trova molto bene con Thuram. Lautaro è un calciatore dell’Inter, con Thuram oggi è la coppia più importante del calcio italiano e una delle più forti d’Europa”.

Sul momento del calciatore argentino: “Lautaro non è solo gol, è uno che facilita il gioco dell’Inter, proprio per questo non può vivere solo per il gol. Lauti gioca bene sia vicino all’area di rigore che lontano. Non è importante ciò che dice la gente su Lautaro, ma è importante quello che lui riesce a dare alla squadra, specialmente in questo momento. L’Inter è una squadra in fiducia e deve vincere. Il Napoli mi piace molto, ma credo che l’Inter vincerà. Conte? Resterà sempre nel cuore di Lautaro, per lui è stato molto importante nella sua crescita di vita e professionale. E’ felice se le cose gli vanno bene, ma domenica vuole vincere”.