Lautaro Martinez avvisa: “Inter-Napoli? Conosciamo il loro allenatore, vinceremo”

Lautaro Martinez mette nel mirino la partita di domenica sera tra Inter e Calcio Napoli. Il capitano dei nerazzurri è stato intervistato dopo la vittoria di ieri sera dei suoi contro l’Arsenal in Champions League. Una partita non spettacolare: agli uomini di Inzaghi è bastato il rigore di Calhanoglu per portare l’intera posta in palio a casa. Un successo che vale doppio, visto anche l’ampio turnover fatto dall’allenatore piacentino che ha preferito far rifiatare molti protagonisti in vista della partita di domenica contro la squadra di Antonio Conte.

Lautaro Martinez avvisa il Napoli e Conte, l’Inter vuole vincere lo scontro diretto

“La porta ancora inviolata è una cosa importante, zero gol subiti a questi livelli vuol dire tanto anche se in campionato dobbiamo migliorare. Oggi sono soddisfatto della partita, siamo arrivati a 10 punti ed era questo l’importante. Siamo contenti: questa competizione è fatta di dettagli, dobbiamo continuare ad alzare il livello. Noi vogliamo tutto, lo dice la storia di questo club. Io voglio vincere tutto, lavoriamo per questo. E’ questione di testa. Questa competizione è importantissima, ma questa voglia di difendere ci deve essere anche in Serie A“.

“Sappiamo che domenica affrontiamo una squadra che ha giocatori importanti e un allenatore che prepara molto bene queste partite. Noi dobbiamo recuperare le forze fisiche, a livello mentale questa partita ci dà una grande spinta. Dobbiamo replicare domenica e vincere, perché è di fondamentale importanza per la nostra classifica. Ora penso solo a giocare, voglio migliorare la mia forma fisica. Sto meglio, più gioco meglio è. Il mister lo sa, ma rispetto le sue scelte. Sono contento che l’Inter stia giocando bene, anche se in campionato abbiamo subito tanti gol e abbiamo perso qualche punto di troppo.“