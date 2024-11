“Il rigore c’era” ma Mariani viene spedito in B: la decisione sull’arbitro di Inter-Napoli

Arrivano le prime risposte dopo i tanti casi di Inter-Napoli. Questa volta a farne le spese è uno dei protagonisti assoluti, ovvero l’arbitro Maurizio Mariani. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nativo di Roma per qualche settimana non arbitrerà più in Serie A.

Il fischietto 42enne infatti secondo indiscrezioni del giornale, è stato spedito in Serie B per “scontare una penitenza”. E’ questa la punizione dell’AIA per l’arbitro della sfida di domenica sera.

La decisione su Mariani dopo Inter-Napoli, il fischietto romano riparte dalla Serie B

Sono state tante le polemiche sulla partita di domenica sera. Tanti anche gli episodi controversi che hanno alzato un vero e proprio polverone sull’arbitro Mariani e tutta la squadra arbitrale. Tante le proteste dal fronte Calcio Napoli, tra cui il comunicato di De Laurentiis, che nella prima mattinata ha chiesto chiarezza sull’utilizzo del VAR. L’AIA da quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport vuole dare un chiaro segnale, anche per questioni di credibilità e l’arbitro romano sarà spedito nei prossimi turni in Serie B.

“Dovrà praticamente fare un passo indietro il fischietto romano. Non resterà fermo o completamente in panchina come gli altri. Il direttore di gara che ha assegnato il “rigorino” in Inter-Napoli per il contatto «leggero» Anguissa-Dumfries e che è stato redarguito anche dal designatore Gianluca Rocchi il giorno dopo la gara del Meazza, verrà mandato un po’ in Serie B. Ripartirà con la… rincorsa per poi rivedere i campi di Serie A successivamente ma non si sa ancora quando, a data da destinarsi. Maurizio Mariani verrà “retrocesso” per un po’ fra i cadetti, un po’ com’è successo in passato per molti altri colleghi (e c’è chi in B è rimasto, un “celebre” varista)”.