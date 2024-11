Mimmo Malfitano: “Lukaku sta deludendo, con Osimhen il Napoli avrebbe più punti”

Mimmo Malfitano a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre ha detto la sua sulle prestazioni di Romelu Lukaku con la maglia del Calcio Napoli. Il paragone è tutto con il suo predecessore, Victor Osimhen in una sfida a suon di gol (?). Il belga continua a non convincere gli addetti ai lavori e i paragoni col nigeriano aumentano giorno dopo giorno.

Mimmo Malfitano su Lukaku e Osimhen, col nigeriano il Napoli avrebbe più punti

“Non so se Conte verrà deferito, magari potrebbe succedere per una sua espressione, perché ha detto ‘mi fate venire dei retropensieri’, lasciando intendere che qualcosa non funzioni.

Se Conte si riferisce al ‘metodo Marotta’, quando parla di retropensieri? Non lo conosco, sinceramente, questo ‘metodo’. Io so solo che ancora tutt’oggi diciamo che Juve e Inter sono le squadre che, ogni anno, vengono favorite. Sono decenni che sento dire queste cose e io devo pensare che magari, in passato, siano state favorite. Tornando alla gara di Milano, Conte ha scelto Ngonge e non Neres perché il belga ha più doti in fase conclusiva. Doveva giocare pochi minuti e Lukaku aveva toppato: il mister avrà pensato che, oltre a Simeone. Che assicura movimento, Ngonge potesse accentrarsi per trovare maggiormente la porta rispetto a Neres, che gioca prevalentemente sull’esterno.

Il Napoli avrebbe più punti con Osimhen al posto di Lukaku? La penso così anch’io. Sfondate una porta aperta con questo discorso. Io sono per Victor tutta la vita. Capisco, però, che Conte abbia voluto un giocatore che conosceva bene, nel momento in cui gli hanno detto che Osimhen non sarebbe rimasto, anche se credo che Lukaku, per il momento, stia deludendo lo stesso allenatore che l’aveva fortemente richiesto”.