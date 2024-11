McTominay pazzo di Napoli: “La gente è incredibile, sono grato per come mi hanno accolto”

Scott McTominay è sicuramente uno dei volti di punta del Calcio Napoli targato Antonio Conte. Dopo una vita passata nelle fila del Manchester United, lo scozzese ha deciso di fare il grande passo abbandonando l’Inghilterra per passare in Italia. Il centrocampista con il tecnico pugliese è entrato subito nelle gerarchie diventando uno dei migliori nel suo ruolo in Serie A e in conferenza stampa prima di Scozia-Croazia ha parlato dei suoi primi mesi in azzurro.

McTominay parla di Napoli in conferenza stampa, la risposta da brividi

“Maradona è ovviamente il calciatore più iconico che abbia mai giocato al calcio. Quando sono entrato nello stadio, è stato un sentimento surreale sapere che è un’icona del gioco e una leggenda assoluta del calcio. La gente lo adora assolutamente per quello che ha fatto a Napoli. La gente di Napoli? Incredibile, non ho parole per descriverla. Ho una bella famiglia e grandi amici, sono molto felice per come mi stanno vicini e come lo sono stati nella mia scelta di cambiare squadra, nonostante non era facile. Non è facile, certo, ma molte persone italiane mi hanno aiutato, a trovare casa, se ho bisogno di qualsiasi cosa, di un’auto o un taxi. Sono veramente grato per come mi hanno accolto. L’italiano è difficile, cerco di imparare la lingua e la cultura italiana ma mi sono promesso che ci riuscirò, anche per rispetto di questo popolo”.

“Non è facile andare via all’estero di solito, invece stavolta è stato abbastanza semplice. È stata ovviamente una grande decisione, significava cambiare totalmente vita. Non si può negare. Ma devi solo chiederti: ‘Voglio farlo e provarci?’ Non c’è nessun rimpianto. Non ho mai avuto rimpianti nella mia vita o nella mia carriera e continuerò su questa strada”.