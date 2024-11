Claudio Ranieri avvisa il Calcio Napoli nella conferenza stampa di presentazione alla Roma. Il tecnico romano ha voluto sottolineare gli obiettivi di questo suo terzo ritorno in giallorosso. Serve risalire rapidamente la classifica e la prima avversaria dopo la sosta sarà proprio la squadra di Antonio Conte che a sua volta vorrà tenere ben saldo il primato in classifica.

Ranieri avvisa il Napoli, le parole le tecnico

“Io avevo smesso di allenare, sarei tornato solo per Roma e Cagliari se fosse servito. Qui sono tornato alla casa madre, io sono prima un tifoso e poi l’allenatore. Per questo ai tifosi dico di starci vicino. Giocare in casa con il pubblico che fischia è la cosa più difficile che possa esistere. Io voglio una squadra e un pubblico coeso. Siamo tutti una famiglia: calciatori, allenatore, società, dipendenti”. Lo ha detto Claudio Ranieri nella sua prima conferenza stampa da nuovo allenatore della Roma. “Io non ho tempo di fare errori – ha aggiunto -. Devo far venire i tifosi allo stadio e mandarli via soddisfatti”, ha aggiunto.

«Io voglio stare sempre solo perché per me conta lo spogliatoio. Meno gente vede meglio è. Io capisco che in Italia il presidente ci deve stare, questo gliel’ho detto, invece se ci fate caso all’estero le proprietà straniere parlano pochissimo. La figura del presidente esiste, ma solo per fine mese. Se mi ha chiamato si è reso conto, lui mi ha detto che vuole portare la Roma ad alti livello e per questo mi ha chiamato. Cosa mi deve dire in più una persona? Io una volta che ho i giocatori non ho bisogno di niente. Io capisco che non è facile riempire tutti i giorni le pagine dei giornali, avete la mia stima perché non è facile».