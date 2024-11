VIDEO/ Conte e il labiale che ha fatto arrabbiare l’AIA: “Ci avete provato a buttarci giù, eh”

Nonostante sia passata una settimana dal turbolento Inter-Napoli, le polemiche non si placano. Nelle ultime ore è diventato virale un video di Antonio Conte dopo il rigore sbagliato da Calhanoglu nel secondo tempo della sfida del Meazza.

Il tecnico leccese preso dalla tensione ha rivolto verso il quarto uomo una serie di frasi abbastanza dure che non sono passate inosservate dall’A.I.A, che ora potrebbe chiedere alla Lega di multare l’allenatore. Il filmato ha fatto il giro del web spaccando in due l’opinione pubblica.

Conte contro il quarto uomo durante Inter-Napoli. Il labiale duro che ha spaccato il web

Il video pubblicato da Luca Cerchione, giornalista di 1 Station Radio, ha fatto rapidamente il giro dei social, spaccando in due grosse fazioni i tifosi del web. Il labiale è chiaro, nonostante il tecnico provi a mettersi la mano davanti alla bocca per non essere “scoperto” dalle telecamere.

Al suo fianco Oriali, che osserva l’azione in campo lasciando Conte faccia a faccia con il quarto uomo che prima lo ignora e poi si avvicina a lui calmandolo. Il tecnico dopo un rapido scambio di battute, è ritornato davanti la sua panchina a telecomandare i suoi uomini in campo.

Dal labiale è chiaro, il tecnico del Calcio Napoli urla a gran voce: “Oh, ci avete provato a buttarci giù, eh! Ci avete provato!”. Il tutto subito dopo il rigore sbagliato dal centrocampista turco dell’Inter nel secondo tempo. Nelle ultime ore sono rimbalzate poi una serie di indiscrezioni: l’A.I.A non avrebbe digerito le parole “provocatorie” del tecnico e non sono esclusi provvedimenti nei prossimi giorni. La sfida di San Siro dunque non sembra finire mai, nonostante il triplice fischio dell’arbitro Mariani sia stato dato oltre una settimana fa sul campo da gioco.