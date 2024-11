Simeone innamorato: “La cosa che più amo di Napoli sono i napoletani”

A suon di gol e sudore il Cholito Simeone è diventato in questi anni uno tra i calciatori più amati per i tifosi del Calcio Napoli. L’argentino arrivato nell’estate del 2022 è stato uomo chiave nella vittoria dello scudetto con reti decisive, come quelle contro Roma e Milan.

Ai microfoni dei canali ufficiali della Lega Serie A, nel format “A tu per tu”, l’attaccante si è raccontato tra passato e presente. Tanti i temi affrontati, tra cui quello legato alla città azzurra, con tutti i suoi pregi e il suo popolo, che l’ex Verona ha definito simile agli argentini.

Il Cholito Simeone si racconta tra l’amore per Napoli e il suo popolo

L’azzurro dal primo momento non ha mai nascosto l’amore per la città azzurra. Grazie anche alle tante similitudini tra Napoli e l’Argentina, luogo di nascita del figlio del Cholo. Città che è rapidamente entrata nel cuore anche della fidanzata del calciatore, Giulia Coppini, toscana doc e nativa di Firenze che più volte ha sottolineato lo stupore per l’affetto dimostrato nei loro confronti dal popolo partenopeo e non solo tramite post sui social.

“Una delle cose che amo in assoluto di Napoli, oltre la squadra? Beh non ho dubbi, sono i napoletani. Lo dico da sempre in ogni intervista. Loro sono intensi, passionali. Poi hanno questa caratteristica che fanno sempre il possibile per te e questo non lo potrò mai dimenticare. Vogliono il meglio per te e questo li rende molto simili agli argentini. Poi ti invitano sempre a mangiare fuori, hanno una cordialità fuori dal comune, qui sto benissimo, lo ribadirò sempre. Tutte queste qualità li rendono diversi dagli altri. Io ho girato tanto per l’Italia grazie alla mia carriera, ho avuto esperienze a Firenze, Genova e Verona ma Napoli per me è come casa e non potevo fare scelta migliore”.