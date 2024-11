Giovanni Manna si racconta ai microfoni di Sky Sport nel corso del Social Football Summit. Il ds azzurro ha fatto chiarezza sulle ultime vicende di casa Calcio Napoli. Occhi e orecchie naturalmente sulla questione Kvaratskhelia e non solo. Dalle parole sulla trattativa con Conte alle troppe critiche ricevute da Romelu Lukaku.

Manna racconta il Napoli dal rinnovo di Kvaratskhelia e le polemiche su Lukaku

“Kvara? Noi vogliamo premiare il suo percorso nel Napoli. Lui comunque ha altri due anni con noi. Dobbiamo trovare l’accordo su ogni punto. Ne abbiamo già parlato e se non si sbloccherà ne riparleremo a fine stagione. Siamo d’accordo con il calciatore di non distrarci dal campo. Su Romelu è un calciatore che in Italia fa comodo a tutti. È una certezza in termini numerici e prestativi. È un calciatore che sposta nel nostro campionato. Ogni settimana c’è una polemica su di lui. Non è un giocatore che si può discutere. È un giocatore che ha voluto fortemente venire a Napoli. Noi avevamo il diktat di fare il mercato con l’uscita di Victor perché Victor voleva andare via. Questo è risaputo e non dico nulla di nuovo. Poi non abbiamo ceduto Victor ma per quanto aveva lavorato bene il Napoli negli anni precedenti siamo riusciti a fare comunque mercato.

“Conte? Ho avuto un po’ paura, poi ho conosciuto Conte perché non lo conoscevo. Alla Juve sono arrivato con mister Sarri, in quella serata a casa di Conte abbiamo parlato di calcio. Non aveva detto sì subito, aveva già parlato col Presidente e sapevamo quanto sarebbe costato. Per il piano economico aveva già parlato con il presidente a ottobre. Dovevamo capire le nostre idee, le sue idee e la nostra rosa, che era una scoperta per entrambi. Alcuni giocatori li hai visto solo in tv, abbiamo iniziato a parlare di questo e subito ci ha detto che Di Lorenzo e Kvara non sarebbero partiti“.