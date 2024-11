Ricordate l’arbitro che non fischiò questo rigore a Osimhen? Dirigerà Napoli-Roma

Sarà il 43enne Davide Massa della sezione di Imperia ad arbitrare la partita tra il Calcio Napoli e l’AS Roma in programma domenica 24 novembre 2024 allo stadio Diego Armando Maradona con calcio d’inizio alle ore 18.

Napoli-Roma affidata all’arbitro Massa: non fischiò un clamoroso rigore a Osimhen contro l’Inter

A completare la squadra ci saranno gli assistenti Rossi e Perotti, il quarto uomo Tremolada, il VAR Paterna e l’AVAR Fabbri.

Una designazione, quella di Massa, che farà molto discutere in caso di episodi controversi e da moviola.

Il fischietto ligure fu infatti il direttore di gara dell’ultima sfida tra gli azzurri e l’Inter disputata a Fuorigrotta: in quell’occasione non fu assegnato un calcio di rigore clamoroso per fallo di Acerbi su Osimhen, con il risultato sullo 0-1 in favore dei nerazzurri, maturato tra l’altro dopo un altro intervento irregolare di Lautaro su Lobotka, non ritenuto passibile di fischio da Massa.

Una decisione, quella del designatore Rocchi, quantomeno coraggiosa, che rischia di scatenare ulteriori polemiche dopo quelle della stagione passata, in una partita di fondamentale importanza per il destino dei partenopei, in vetta alla classifica di Serie A con un solo punto di vantaggio su Atalanta, Fiorentina e, guarda caso, Inter.