Tra gli oggetti più insoliti che si potranno trovare all’asta il prossimo 15 dicembre a Parigi presso la casa Aguttes – come riporta Adnkronos – c’è anche una ciocca di capelli di Diego Armando Maradona.

Una ciocca dei capelli di Maradona sarà battuta all’asta a Parigi: la cifra è incredibile

Se a Napoli come un Argentina il Pibe de oro viene associato ad un vero e proprio culto, quella semplice ciocca di capelli può assumere per qualcuno effettivamente il ruolo di “reliquia” pagana del “dio del calcio”, oggi ricordato in particolare a Napoli con diversi eventi nel quarto anniversario della sua scomparsa. Il lotto 172 dell’asta prevista tra poco più di due settimane diventa particolarmente interessante.

A quel numero della casa Aguttes corrisponde l’oggetto “mèche de cheveux” di Diego Maradona recuperata il 15 maggio 2018 a Palm Jumeirah (Dubai) dal manager Stefano Ceci, imprenditore napoletano residente negli Emirati che per anni è stato assistente dell’ex numero 10 del Napoli dei primi due scudetti.

Quella ciocca fu tagliata da un parrucchiere quando Maradona allenava il Fujairah, capelli che Ceci ha conservato per 6 anni. Un cimelio che non ha nulla a che vedere con il capello esposto all’interno del Bar Nilo a Napoli. Il valore stimato della ciocca di capelli è tra i 35mila e i 50mila euro, secondo la casa d’aste parigina.