Torino-Napoli, le formazioni ufficiali: Conte contro l’amico Vanoli per difendere la vetta

Le formazioni ufficiali di Torino-Napoli, partita valida per la 14esima giornata del campionato italiano di Serie A, in programma allo stadio Olimpico di Torino con calcio d’inizio previsto per le ore 15.

Torino-Napoli, le formazioni ufficiali

Di seguito le formazioni ufficiali di Torino-Napoli: il tecnico degli azzurri si affida ancora una volta agli undici che stanno primeggiando in campionato.

TORINO: In arrivo

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte.

Le probabili formazioni e dove vederla in tv o streaming

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Gineitis, Ricci, Vlasic, Lazaro; Adams, Sanabria. Allenatore: Paolo Vanoli

Indisponibili: Zapata, Ilic, Schuurs, Ilkhan, Savva

Indisponibili: Mazzocchi

Stadio: Olimpico Grande Torino (Torino), domenica 1 dicembre ore 15.00

Dove seguire la partita in tv, streaming, radio, social – La diretta streaming sarà affidata in esclusiva sul territorio italiano a DAZN: sarà possibile assistere al match anche attraverso Sky, per coloro che hanno sottoscritto l’aggiunta all’abbonamento del broadcast DAZN, sul canale 214. La diretta radiofonica della partita sarà come sempre trasmessa da Radio Crc e Radio Rai, mentre potrete seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle nostre pagine Facebook.