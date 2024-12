Siparietto social, Rocco Hunt chiama Mazzocchi a Sanremo: “Ci sei per la serata cover?”

Rocco Hunt parteciperà alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Nei nomi elencati da Carlo Conti ieri durante il TG1, c’è anche quello del cantante nativo di Salerno. Un ritorno per lui, visto che il trentenne per la terza volta salirà da protagonista sul palco dell’Ariston: nel 2014 trionfò nella categoria giovani con “Nu juorno buono”, mentre nel 2016 esordì tra i big con il celebre brano “Wake Up”. Il Poeta Urbano è pronto dunque a risalire sul palco nove anni dopo e nel mentre sui social si scatena, ironizzando anche con il difensore del Calcio Napoli, Pasquale Mazzocchi.

Rocco Hunt chiama Mazzocchi, il duo inedito che tutti sognano per Sanremo 2025

Il difensore del Napoli si è sempre contraddistinto tra tifosi e compagni di squadra come il “cantante” del gruppo. Tanti i video che lo ritraggono col microfono, l’ultimo con Sal Da Vinci in un coro insieme al cantante e Alessandro Buongiorno ad una festa privata dei calciatori azzurri. Un vero e proprio uomo spogliatoio che fa bene all’umore dei ragazzi di Conte che hanno sempre speso parole dolci per il ragazzo di Barra.

Sui social nella giornata di ieri, dopo l’annuncio di Carlo Conti è diventato rapidamente virale un fotomontaggio di un grafica con il calciatore del Napoli tra i “convocati” per il prossimo Sanremo. La foto è stata ripresa da più utenti che hanno taggato il calciatore per strappare una risata. Tra i commenti però è spuntato anche quello di Rocco Hunt, che aggiunge: “Pazza idea per la serata delle cover, Mazzocchi c staje?”. Non è ancora arrivata la risposta del terzino che è alle prese con un infortunio, ma conoscendo la profonda amicizia tra i due attendiamoci un simpatico commento del calciatore a breve.