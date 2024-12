È Patrick Dorgu il nome nuovo del mercato azzurro. L’esterno danese in forza al Lecce ha letteralmente stregato Antonio Conte, che lo vorrebbe portare al Napoli già nella sessione invernale di mercato.

Chi è Patrick Dorgu, l’esterno che ha stregato Conte: lo vuole mezza Europa

Nato in Danimarca da padre nigeriano e madre danese, Patrick è cresciuto nel settore giovanile del Nordsjælland. Prelevato dal Lecce nel luglio 2022, è stato aggregato alla squadra Under-19, con cui ha vinto il campionato Primavera 2022-2023, prima di essere poi promosso in prima squadra, con cui ha debuttato il 13 agosto 2023 in Coppa Italia contro il Como.

Dopo soli 7 giorni, Dorgu ha esordito anche in Serie A, nel match casalingo vinto dai salentini contro la Lazio per 2-1. Il primo gol con i pugliesi è arrivato invece il 2 febbraio 2024, contro la Fiorentina.

Dal 2022 al 2023 ha militato nella nazionale danese Under-18 e nella nazionale danese Under-19. Il 9 settembre 2023 ha esordito con la nazionale danese Under-20 contro la Francia, venendo espulso al 43° del primo tempo.

Due giorni più tardi ha esordito da titolare con la nazionale danese Under-21 nella sconfitta casalinga contro la Slovacchia.[9]

Convocato per la prima volta in nazionale maggiore, il 5 settembre 2024 ha esordito in nazionale andando in gol, poco dopo essere subentrato, contro la Svizzera, nella partita di UEFA Nations League vinta in casa per 2-0.

Dorgu fa della duttilità la sua arma migliore: può giocare sulla corsia laterale in qualsiasi posizione, adattandosi ad ogni modulo. Il Lecce ha valutato il suo cartellino 40 milioni di euro, ma sembrerebbe che per ora Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a sborsarne non più di 30.