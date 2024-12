Chiariello: “Adesso il Napoli può pensare allo scudetto, il percorso si sta compiendo”

A Radio CRC durante la trasmissione “A Pranzo con Umberto Chiariello”, il giornalista napoletano è tornato a parlare delle ultime vicende di casa Calcio Napoli. Il tema è legato alle ultime uscite che hanno confermato la volontà azzurra nella lotta scudetto che diventa sempre più intensa.

Chiariello e lo scudetto del Napoli. Adesso ci sono anche gli azzurri in lizza

“Le dichiarazioni di Conte coincidono perfettamente con la realtà. “Non sentiamo la pressione” ha detto. Il Napoli non sente la pressione e vince 1 a 0, sapendo gestire il minimo risultato. È un atteggiamento da grande squadra. Essere primi non preoccupa, la squadra sa sempre cosa fare e come fare e non perde la testa. Ci sono giocatori validi in campo come McTominay e Lukaku”

“Davvero giochiamo male? Non mi sembra. McTominay è stato dominante. Lukaku e Kvaratskhelia sono stati incisivi. Lukaku ha fatto una buona prova e risponde a chi dice che è una palla al piede del Napoli. Conte dice anche di non essere mai contento e ne abbiamo avuto la prova. Lo scozzese non era protagonista in Inghilterra, adesso la storia è cambiata. Tra lui e Koopmeiners che è costato 60 milioni, chi vi prendete?”

“Antonio Conte dice anche che possiamo dare fastidio e inizia ad intravedere la squadra da scudetto. Oggi l’Atalanta è più forte, domani potremo essere più forti noi. È un work in progress. Oggi possiamo dire che il Napoli è iscritto alla corsa scudetto poiché è migliorato e sta migliorando e se non guardiamo solo il risultato possiamo essere soddisfatti. Il percorso di questo Napoli si sta compiendo. Il Napoli di Torino è una squadra che può lottare per lo scudetto. Adesso ci vogliono le controprove. La partita contro la Lazio sarà un’utile controprova”.