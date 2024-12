Meret spara alto, il rinnovo si allontana: si rischia un “Zielinski-bis” con l’Inter sullo sfondo

Sono giorni caldi in casa Calcio Napoli. Uno dei temi principali è il rinnovo del portiere Alex Meret. Lo scuola Udinese, vedrà il suo contratto scadere nel prossimo mese di giugno, per questo motivo tutte le parti stanno avendo continui colloqui nella speranza di trovare un accordo di massima. Almeno per ora però l’intesa sembra essere lontana: il tutto è legato alle cifre dell’affare, la richiesta del calciatore e dei suoi agenti non è stata ancora soddisfatta e ulteriori rinvii potrebbero creare una soluzione molto simile a quella che è avvenuta con Piotr Zielinski.

Meret via a zero? Il Napoli non cede alle condizioni del suo agente, Inter sullo sfondo

La paura è quella di avere un altro “caso Zielinski”, con il portiere che potrebbe lasciare a zero la compagine azzurra dopo il mancato accordo sul rinnovo. Proprio per questo motivo l’Inter sembra essere vigile sulla situazione, visto che è alla ricerca di un successore a Sommer, visto che il secondo Martinez non sembra aver convinto per ora. Queste le parole della Gazzetta dello Sport in merito:

“Meret e il Napoli discutono da tempo il prolungamento del contratto da circa due milioni a stagione che scadrà il prossimo giugno, ma non hanno ancora trovato la quadra per tutta una serie di motivi legati ai compensi economici. Le parti in questi mesi si sono confrontate più volte con una serie di incontri in giro per l’Italia, il dialogo non è mai mancato e la sintesi è stata vicina, ma mai davvero definita: l’idea sarebbe di andare avanti insieme fino al 2027 ma club e giocatore non hanno raggiunto l’intesa sulle cifre, c’è ancora distanza tra la richiesta del portiere e la reale offerta che ha messo sul piatto il Napoli”.