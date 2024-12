Questa sera il Napoli inizierà a fare sul serio anche in Coppa Italia. Dopo aver superato Modena e Palermo, gli azzurri disputeranno allo stadio Olimpico di Roma gli ottavi di finale della competizione contro la Lazio.

In caso di passaggio del turno, nelle casse del club entreranno 400 mila euro. Il trofeo, unica alternativa al campionato di Serie A in questa stagione, rappresenta per Aurelio De Laurentiis un potenziale tesoretto non di poco conto.

Napoli, fino a 20 milioni di motivi per cui è importante arrivare in fondo alla Coppa Italia

Arrivare in fondo alla Coppa Italia, pur perdendo la finale, vorrebbe dire infatti accedere alla nuova Supercoppa Italiana, a cui il Napoli ha già partecipato ad inizio 2024 vista la precedente vittoria dello Scudetto. L’Arabia Saudita ospiterà le prossime edizioni fino al 2029, e metterà sul piatto per ognuna di esse ben 23 milioni di euro da ripartire.

Andiamo dunque a valutare le due ipotesi agli estremi in caso di finale di Coppa Italia:

Ipotesi 1: finale di Coppa Italia persa ed eliminazione alle semifinali di Supercoppa

In quel caso, partendo dalla prima competizione, il Napoli incasserebbe 400 mila euro dalla vittoria negli ottavi, 850 mila euro per quella nei quarti, 1,7 milioni per la conquista della finale, 2 milioni di euro in quanto perdente dell’ultima contesa. Uscire alle semifinali di Supercoppa porterebbe invece 1,6 milioni di euro, per un totale di 6 milioni 550 mila euro.

Ipotesi 2: vittoria in Coppa Italia e trionfo in Supercoppa Italiana

Nel caso più felice, le cifre cambierebbero decisamente: vincere la Coppa Italia vorrebbe dire incassare, oltre ai 2 milioni 950 mila euro per esserci arrivati anche altri 4,6 milioni per aver alzato il trofeo. vincere la Supercoppa Italiana porterebbe invece altri 8 milioni di euro, per un totale di 15 milioni 550 mila euro.

Incassi che andrebbero ad aggiungersi da quelli derivanti dal botteghino, dai diritti televisivi e dal merchandising che una vittoria di un trofeo porterebbe. La cifra totale stimata nel caso di doppia vittoria, tutto compreso, è quella di 20 milioni di euro.

Quanto guadagnano i club in Coppa Italia

Vittoria negli ottavi di finale – 400mila euro

Vittoria nei quarti di finale – 850 mila euro

Vittoria in semifinale – 1,7 milioni di euro

Finalista perdente – 2 milioni di euro

Vittoria in finale – 4,6 milioni di euro

Quanto guadagnano le quattro partecipanti alla Supercoppa Italiana

1,6 milioni di euro per ognuna delle semifinaliste perdenti

5 milioni di euro per la squadra sconfitta in finale

8 milioni di euro per la squadra vincitrice