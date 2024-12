Il piano di De Laurentiis per portare Ricci al Napoli: decisiva una cessione

Il Calcio Napoli inizia a ragionare in vista del mercato. La volontà è fare dei colpi a gennaio che poi saranno a disposizione dall’estate successiva, dove mister Antonio Conte ha in mente grandi cose. Uno dei calciatori più seguiti è il centrocampista del Torino, Samuele Ricci.

Il giovane mediano è l’obiettivo di tutte le big e la volontà è quello di sottrarlo ai granata che complice un periodo complicato potrebbero sfoltire la rosa, vendendo uno dei propri pezzi pregiati. Una delle chiavi della trattativa potrebbe essere il Cholito Simeone.

De Laurentiis e il Napoli studiano il piano Ricci. Il mediano è il sogno di Conte

Come riportato dal Corriere dello Sport, una delle chiavi della trattativa potrebbe essere proprio Simeone. L’argentino è l’obiettivo di Cairo per sostituire l’infortunato Duvan Zapata e questa trattativa potrebbe essere un gancio importante per l’arrivo di Ricci in azzurro. Conte spinge molto sul mediano e De Laurentiis vorrebbe accontentare il suo allenatore acquistando un top del nostro campionato.

“Samuele Ricci nel mirino del Napoli e soprattutto obiettivo di Antonio Conte. Nome nuovo per il centrocampo in vista del futuro, il tecnico vuole guardare già alla prossima stagione e De Laurentiis non si vuole far trovare impreparato. Dato che il Torino insiste e chiede Simeone, il club azzurro ha risposto così: 15 milioni per il cartellino più opzione per Ricci, centrocampista della Nazionale, pupillo di Spalletti, accostato in passato anche al Manchester City di Guardiola, ma solo chiacchiere. Ricci è un play moderno che gioca come centrale nel 3-4-2-1 di Spalletti con l’Italia. Il C.T azzurro nella nazionale ha trovato il suo ruolo cardine e le prestazioni sono la conferma di un intuizione nata dopo il deludente Europeo in Germania”.