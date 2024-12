Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali: Conte torna a schierare i ‘titolarissimi’

Tutto pronto per la sfida tra il Calcio Napoli e la Lazio, valida per la 15esima giornata del campionato italiano di Serie A. Calcio d’inizio previsto per le 20,45 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.

Sono state da pochi minuti diramate le formazioni ufficiali dell’incontro. Come ampiamente prevedibile, Antonio Conte torna a schierare quella che è diventata oramai la formazione scelta dal tecnico salentino per affrontare la stagione. Baroni si affida a Isaksen, Dia e Zaccagni alle spalle dell’unica punta Castellanos.

Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali dove vedere la partita in tv e streaming

Queste le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; McTominay, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

Dove vedere la partita in tv e streaming

Napoli-Lazio sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Il match sarà visibile sia in streaming sulla piattaforma che attraverso smart tv. Per i possessori di un abbonamento Sky Sport che hanno attivato l’opzione ‘Zona Dazn’, l’incontro sarà visibile al canale 214 della piattaforma satellitare.

Inoltre, sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sulle pagine Facebook di Vesuviolive.it, per commentare insieme l’andamento del big match.