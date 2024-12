Antonio Conte non l'ha ancora digerita la sconfitta contro la Lazio del suo Napoli e in vista dell'Udinese sono due i big che possono partire dalla panchina

Non è andata giù ad Antonio Conte la sconfitta in campionato del suo Calcio Napoli contro la Lazio domenica sera. Una squadra senza mordente, che non ha praticamente mai tirato in porta, la brutta copia della squadra ammirata fino a qualche giornata fa. A far preoccupare tutto l’ambiente è la zona offensiva.

Kvaratskhelia-Lukaku-Politano stanno avendo un periodo di flessione massima, con i tre tenori che non riescono più ad essere efficaci in zona gol. Per questo motivo Antonio Conte in vista della trasferta di Udine potrebbe cambiare le carte in tavola, tirando fuori due big e dando spazio a chi ne ha avuto di meno.

Conte cambia in attacco e pensa a Gilmour in mediana in vista di Udinese-Napoli

Come riportato dal Corriere dello Sport, Antonio Conte ha in testa David Neres dal primo minuto. Il brasiliano in questa fase è sembrato essere il più pimpante del gruppo e rischia di uscire Kvara, che nelle ultime settimane sta vivendo una vera e propria crisi.

“Contro il Toro, se vogliamo, Neres aveva segnato ancora, però in fuorigioco; contro la Roma ha sfiorato il bis con un’azione micidiale e un giro splendido finito fuori di un clic; e nella tremenda notte di coppa all’Olimpico è stato l’unico a graffiare la Lazio: come a dire, quando gioca riesce a rendersi quasi sempre pericoloso o entrare in un’azione decisiva. Sabato contro l’Udinese potrebbe anche cominciare dal primo minuto nel tridente. A sinistra al posto di Kvara, lasciando inalterato l’equilibrio difensivo garantito da Politano, o a destra con Kvara, per provare ad aumentare il tasso offensivo. Occhio anche a centrocampo, Gilmour bussa alla porta e potrebbe ritrovare una maglia da titolare”.