Del Genio attacca: “L’assenza di Osimhen pesa troppo, con lui il Napoli partiva sempre 1-0”

Dopo la notizia dell’infortunio di Osimhen in mattinata, molti giornalisti partenopei hanno voluto fare alcune riflessioni sul calciatore nigeriano. Tra questi c’è anche Paolo del Genio che a Canale 8 ha voluto dire la sua sull’ex attaccante azzurro. Sulla graticola la questione legata ai pochi gol messi a segno dalla squadra di Antonio Conte. Tematica che sta mantenendo la scena di questi giorni in casa Napoli, su cui il tecnico e il suo staff sta provando di tutto per risolverla.

Del Genio difende Osimhen e lancia la provocazione sul momento del Napoli

Il giornalista è tornato a parlare di Osimhen, definendo la sua cessione uno sbaglio imperdonabile. Specialmente in questa situazione dove gli azzurri fanno fatica a trovare la via della rete. I numeri parlano chiaro e sono preoccupanti, specialmente quando oltre gli esterni, c’è anche Lukaku sempre più in difficoltà.

“Giustamente Conte ha parlato dei pochi gol del Napoli. Non si segna perché si costruisce poco, anzi in alcuni momenti della stagione il Napoli è stato anche cinico. Perché si costruisce poco? Per la manovra, per il coraggio di attaccare con più uomini o perché i tre attaccanti non si completano bene? L’xG di Politano è 0.1, non so se ci sia in giro un attaccante con numeri così bassi. In proiezione il tridente segnerà 27-28 gol a fine stagione, pochi. Allora perché non provare qualcuno tra le alternative? Nell’entusiasmo del primo posto per nove giornate abbiamo dimenticato di dire che tra i tre che mancano rispetto all’anno dello scudetto manca Osimhen con cui si partiva sempre 1-0. Ha fatto 26 gol, metteva le partite in discesa, c’è un gap clamoroso, di una ventina di punti, con Osimhen. Senza di lui, arrivava a una settantina di punti due anni fa”.