Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali di Lega Serie A anche del periodo dello scudetto conquistato dagli uomini di Luciano Spalletti.

Insigne: “Invidia per lo scudetto? No, anche se nessuno ci crede. Ho festeggiato”

“Il merito dello scudetto del Napoli va dato ai giocatori che lo hanno vinto, a mister Spalletti che ha costruito un gruppo straordinario, noi che siamo andati via non abbiamo fatto nulla. Io l’ho vissuto da tifoso e anche se non ci credono, non ho invidia per quella vittoria”.

“Mi dispiace non aver festeggiato lì, ma anche qui in Canada con i miei figli abbiamo festeggiato. Tutti i tifosi quando le cose non vanne bene criticano. In undici anni che ho giocato a Napoli ho avuto un grande rapporto con i tifosi. Io, logicamente, essendo capitano avevo delle responsabilità in più”.

“Il tifoso del Napoli quando vede che in campo si suda la maglia anche la sconfitta viene accettata. Mi dispiace la delusione dell’anno scorso, ma nel calcio d’oggi è difficile ripetersi nella vittoria. Poi l’anno scorso sono cambiati tanti allenatori, ma ora il Napoli sta facendo molto bene. Io non penso di non essere considerato in Europa, perché si parla ancora molto spesso di me, significa che ho lasciato un’impronta importante nel calcio europeo”.