Barella rivela: “Atalanta? No, è il Napoli il nostro rivale per lo scudetto”

Nicolò Barella intervistato ai microfoni di DAZN ha parlato di alcuni temi tra cui quello legato alla corsa scudetto. Il centrocampista sardo, a sorpresa, ha indicato il Calcio Napoli come primo rivale dell’Inter per lo scudetto con una particolare ammissione. I nerazzurri pensano solamente agli uomini di Conte, nemmeno il momento dell’Atalanta impensierisce il gruppo di Inzaghi come la squadra partenopeo.

Barella indica il Napoli come rivale nella lotta scudetto, l’ammissione del centrocampista

L’Atalanta è la vera rivale per lo Scudetto? “Sicuramente è una squadra fortissima e lo sta dimostrando quest’anno, a prescindere dalla classifica di quest’anno. Hanno trovato una consapevolezza da squadra di livello internazionale, vincendo anche l’Europa League. Il cammino in Europa è sempre quello che ti dà più fiducia, come è successo a noi. Bisogna rispettarli, stare attenti, hanno grandissimi giocatori e qualità. Bisogna pensare però prima ad arrivare al Napoli, loro sono i primi nostri rivali e su cui ci stiamo maggiormente concentrando e poi si vedrà per la battaglia allo scudetto”.

Lazio-Inter la considera uno scontro diretto? “A vedere ora la Lazio… Non è una sorpresa, è sempre stata una squadra difficile da battere, è sempre stato un campo difficile, li ho sempre rispettati come squadra e società. Vanno fatti i complimenti a loro per quella scintilla che hanno trovato, ma noi logicamente dobbiamo guardare il nostro cammino e cercheremo di portarlo avanti battendo tutte le squadre, che sia la Lazio, il Milan, la Juve… Dopo che vinci un campionato, ritrovare quella mentalità non è mai facile, ma arriverà, l’importante è riconoscere le nostre qualità, ritrovare quella compattezza che all’inizio avevamo un po’ perso, che è sempre stato il nostro punto di forza. Nelle ultime partite penso che si stia rivedendo quello che avevamo tenuto in Champions… Ora lo stiamo riportando in campionato”.