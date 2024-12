Udinese-Napoli, incontro valido per la 16ª giornata di Serie A 2024/25, si svolgerà presso il BluEnergy Stadium di Udine sabato 14 dicembre, alle ore 18:00. L’Udinese non riesce a sconfiggere il Napoli in Serie A dal 3 aprile 2016 (3-1 in casa, con una doppietta di Bruno Fernandes e reti di Théréau e Higuaín): da allora, in 16 partite di campionato, i friulani hanno collezionato 13 sconfitte e tre pareggi, due dei quali negli ultimi tre confronti recenti.

Udinese-Napoli, le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zemura, Ekkelenkamp; Lucca, Thauvin. All. Runjaic.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Davis, Deulofeu, Okoye, Payero, Sanchez

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Mario Rui, Mazzocchi, Kvaratskhelia

Udinese-Napoli, sabato 14 dicembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Statistiche Opta

Tre delle ultime cinque partite di Serie A disputate in Friuli tra Udinese e Napoli si sono concluse 1-1, comprese le ultime due (completate da due vittorie dei partenopei): non si registrano tre pareggi consecutivi in casa dei bianconeri dal periodo compreso tra il 2012 e il 2014.

Il Napoli ha perso le ultime due sfide giocate, considerando sia la Coppa Italia che il campionato, e non ha totalizzato tre sconfitte di fila in tutte le competizioni dal periodo tra novembre e dicembre 2023 (con una sconfitta in Champions League contro il Real Madrid, seguita da quelle in Serie A contro Inter e Juventus).

L’Udinese ha ritrovato il successo nell’ultimo turno di campionato contro il Monza, ma non riesce a vincere due partite consecutive in Serie A dal settembre scorso (quando ha ottenuto tre vittorie di fila).

Antonio Conte è ancora imbattuto in 11 incontri da allenatore in Serie A contro l’Udinese: ha ottenuto nove vittorie e due pareggi; tra le squadre affrontate almeno 10 volte nel torneo, quella friulana è quella contro cui ha la percentuale di vittorie più alta (82%).

Il Napoli ha registrato ben cinque partite a porta inviolata in sette trasferte nella Serie A 2024/25 e nelle ultime sei gare esterne ha subito solo un gol; gli azzurri sono al comando per il numero di clean sheet in trasferta in questo campionato (cinque, come Juventus e Fiorentina) e vantano la miglior difesa lontano da casa (quattro gol subiti, come la Fiorentina).

Tra le prime otto squadre attualmente in classifica in Serie A, il Napoli è quella con il possesso palla più basso (50,0%), quella che ha la peggiore media gol segnati (1,4 reti a partita) e anche quella con la percentuale di passaggi riusciti più bassa nella propria metà campo (90,2%).

Il Napoli ha realizzato solo 21 gol in questo campionato: era dalla stagione 2009/10 che gli azzurri non segnavano così pochi gol nei primi 15 turni di Serie A; considerando le prime 16 partite, dal 2000 soltanto in un’altra occasione gli Azzurri sono rimasti sotto le 24 reti nel torneo (19 nel 2000/01, anno in cui poi arrivò la retrocessione).

Lorenzo Lucca ha segnato cinque gol in questo campionato, quattro dei quali di testa (primato condiviso con Retegui in questa Serie A); nella scorsa stagione, l’attaccante italiano trovò la quinta rete nella sedicesima giornata, mentre la sesta due turni più tardi (a fine stagione si fermò a otto centri).

Romelu Lukaku ha messo a segno cinque gol nelle sette partite di Serie A disputate contro l’Udinese; solo contro il Genoa (sette) e il Sassuolo (sei) ha realizzato più reti nel torneo. I friulani potrebbero inoltre diventare solo la seconda squadra contro cui il belga segni con tre club diversi in Serie A, dopo il Cagliari.