Kvaratskhelia-Napoli rinnovo ad un passo: pronto un ingaggio da top assoluto

Kvaratskhelia e il Napoli potrebbero essere vicini alla chiusura della trattativa per il rinnovo. Dopo mesi di discussioni, riflessioni e dichiarazioni, si avvicina fine definitiva.

Il georgiano infatti, secondo quanto scrive “La Repubblica” sarebbe ad un passo dalla firma per il rinnovo con il Calcio Napoli.

Una scelta di cuore, nata dalla volontà di voler ritornare a vincere con la squadra che lo ha reso grande. Dal punto di vista economico invece, De Laurentiis e soci hanno fatto un passo in avanti per andare incontro alle richieste dell’agente Jugeli e intermediari.

Kvaratskhelia e il Napoli sono vicini al rinnovo, le ultime sulla situazione

La trattiva dunque si avvicina al punto di svolta e le ultime sono positive. Il georgiano sceglie ancora Napoli e vuole vincere col Napoli. L’annuncio potrebbe arrivare a cavallo del 2025, con un nuovo stipendio da top assoluto e uno status da “intoccabile”. Conte ha fatto di tutto per convincere lo staff azzurro ad uno sforzo decisivo per la riuscita della trattativa.

“E poi c’è Kvara. La telenovela sembra davvero vicina alla conclusione dopo mesi di un tira e molla infinito sull’ingaggio e sulla clausola rescissoria. Il Napoli sta definendo gli ultimi dettagli di una trattativa davvero importante che darà al georgiano lo status di top player anche dal punto di vista economico e consentirà al club azzurro di avere maggiore forza in caso di un’offerta in arrivo la prossima estate da una delle big d’Europa ( Barcellona, Psg, Liverpool). Il diretto interessato, al momento, è concentrato soltanto sul recupero dall’infortunio al mediale del ginocchio destro rimediato contro la Lazio. Il georgiano sa di essere uno dei leader in campo e vuole accelerare sul rientro e tornare quanto prima a disposizione di Antonio Conte”