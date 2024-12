Napoli, Conte chiarisce gli obiettivi di gennaio: due nomi richiesti, c’è un fedelissimo

Antonio Conte mette in chiaro gli obiettivi per il mercato invernale e il Napoli ha già due nomi in canna (Foto Salvatore Varo)

Il Calcio Napoli inizia a pensare al mercato di gennaio. Antonio Conte nelle ultime settimane è stato chiaro: servono nomi nuovi per rinforzare una rosa che ha sorpreso, ma ha assoluto bisogno di puntellamenti. Le prime due chiavi di lettura arrivano dalla difesa e dalla mediana. Mentre per il nome del centrale c’è ancora mistero, con Kiwior in vantaggio su tutti. Sulla fascia sinistra il nome è quello di Biraghi, che complice l’aiuto di Giuffredi potrebbe raggiungere Conte per la seconda volta in carriera, dopo l’esperienza all’Inter.

A centrocampo invece il nome è uno solo, un uomo “fidato” del tecnico pugliese, con cui ha già lavorato nella sua esperienza al Chelsea, che ha portato al trionfo in Premier League e il dominio dell’Inghilterra.

Conte chiede rinforzi per il Napoli, la seconda richiesta dopo Biraghi è un fedelissimo d’esperienza

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio. Secondo l’opinionista, il Napoli è molto concentrato sul mercato, visto le richieste fatte da Antonio Conte che dovranno essere a tutte i costi accontentate.

“Il Napoli ha la volontà assoluta di prendere un difensore. Conte non si fida delle alternative a Buongiorno e Rrhamani. Ha in testa anche di prendere un esterno: l’avventura di Spinazzola in azzurro potrebbe essere giunta già al termine anche per il cambio di sistema di gioco. In caso di addio il nome principale è Biraghi della Fiorentina, che ritroverebbe Conte dopo l’esperienza all’Inter. A centrocampo, dopo un anno e mezzo potrebbe tornare in Italia, Matic. Il serbo è l’uomo di fiducia del mister che stravede per lui. I due hanno condiviso i trionfi al Chelsea, ma su di lui c’è anche la Fiorentina”.