Buongiorno, l’infortunio è colpa della scapretta di un compagno: la ricostruzione

L’infortunio di Alessandro Buongiorno dovuto a una scarpetta

Emerge la dinamica che ha portato all’infortunio del difensore azzurro Alessandro Buongiorno. Secondo quanto raccontato da Sky Sport, nel corso dell’allenamento di lunedì il calciatore sarebbe caduto sulla scarpetta di un compagno di squadra, riportando la frattura delle due vertebre lombari che lo terrà lontano dai campi fino alla fine del mese di gennaio 2025.

SSC Napoli, la dinamica sfortunata che ha portato all’infortunio di Alessandro Buongiorno

I tempi di recupero sono infatti piuttosto lunghi per questo tipo di infortunio: Antonio Conte ed il Calcio Napoli dovranno fare a meno del centrale per almeno cinque partite.

Buongiorno salterà certamente le sfide contro Genoa, in programma sabato 21 dicembre a Marassi, Venezia (stadio Diego Armando Maradona, 29 dicembre), Fiorentina (al Franchi il 4 gennaio), Verona (12 gennaio a Fuorigrotta) e Atalanta, prevista per il prossimo 19 gennaio al Gewiss Stadium.

Lo staff medico del club ha per ora cerchiato in rosso sul calendario la data del 26 gennaio 2025, quando i partenopei ospiteranno la Juventus in quella che è una delle sfide più attese dell’intera stagione.

Intanto il ds Giovanni Manna è già a caccia di chi potrebbe sostituire l’ex Torino: nelle ultime ore i nomi caldi sono quelli di Kiwior, David Luiz e Danilo.