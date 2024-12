Provino decisivo per Kvaratskhelia: l’esito del test e la scelta per Genoa-Napoli

In mattinata il provino decisivo di Kvaratskhelia in vista della sfida tra il Genoa e il suo Napoli

Ci prova Kvaratskhelia ad essere presente alla sfida di domani pomeriggio tra Genoa e Calcio Napoli in programma alle ore 18:00. Il georgiano questa mattina svolgerà un decisivo test per capire se riuscirà a far parte dei convocati oppure dovrà aspettare la sfida contro il Venezia in programma il prossimo 29 dicembre alle ore 15:00. L’esterno si è presentato in mattinata a Castel Volturno con una vistosa fasciatura all’altezza del ginocchio, che però aveva già nella giornata di ieri. Dalle prime news filtra un cauto ottimismo ma servirà il totale completamento del test per avere un responso certo sulla convocazione o meno della stella georgiana.

Sulla situazione del calciatore ha parlato pochi minuti fa a Sky Sport l’inviato Francesco Modugno, che ha fatto il punto della situazione sulle condizioni del calciatore georgiano.

“Kvara disponibile per Genoa? Filtra un cauto ottimismo, c’è una possibilità concreta e anche la volontà del giocatore di esserci per la partita di domani pomeriggio. Il dualismo con Neres? Oggi il brasiliano è titolare, se dovesse recuperare il georgiano partirà naturalmente dalla panchina, anche perché si è allenato pochissimo con i compagni. Bisogna fare le dovute considerazioni, Conte ha capito che nel caso ci fosse il numero 77, non potrà giocare tutti i novanta minuti. Potrebbe essere un’ottima arma nella ripresa, nella fase più calda di partita. Ma sarà fatta ogni considerazione del caso, gli azzurri in attacco sono in abbondanza e il tecnico pugliese vuole evitare ogni tipo di ricaduta per il suo gioiello. Naturalmente insieme a David Neres dal primo minuto domani ci saranno il ritrovato Romelu Lukaku e Matteo Politano, il vero uomo in più di Antonio Conte”