Juan Jesus ha ricevuto un’offerta da squadra di Serie A. Lui prende tempo: “Ci penso”

Juan Jesus

Juan Jesus potrebbe andare via dal Napoli. La società di Aurelio De Laurentiis ha infatti ricevuto un’offerta dal Venezia per il difensore brasiliano, con i lagunari che sono costretti a trovare un sostituto a Michael Svoboda che si è infortunato.

Calciomercato Napoli: offerta del Venezia per Juan Jesus

L’allenatore Eusebio Di Francesco, tra le diverse opzioni disponibili, preferire proprio Juan Jesus come rinforzo. Il Venezia deve agire in fretta perché Svoboda è stato operato dopo la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro e resterà fuori a lungo. Il partenopeo è considerato perciò un profilo accessibile e in grado di sostituire l’austriaco in maniera adeguata.

Dal suo canto, Juan Jesus si è preso del tempo per pensare e decidere. Lui si sente molto legato all’ambiente, nonostante l’episodio del mese di ottobre quando, dopo aver subìto il tentativo di furto dell’auto, sui social esternò la frase “Purtroppo in una città così bella non mi sentirò mai più al sicuro”. Molte le critiche, da parte dei tifosi, anche dal punto di vista tecnico, anche se Conte gli ha ribadito la fiducia formale in conferenza stampa.