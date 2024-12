Napoli-Venezia: probabili formazioni, statistiche, dove vederla in tv e streaming (Foto Salvatore Varo)

Napoli-Venezia, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Buongiorno

VENEZIA (3-5-2): Stankovic, Idzes, Sverko, Altare; Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Duncan, Raimondo, Sagrado, Svoboda

Dove vederla in tv e live streaming

La partita Napoli-Venezia di domenica 29 dicembre sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Statistiche Opta

Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime otto gare di Serie A contro il Venezia (5 vittorie, 3 pareggi), mantenendo la porta inviolata in cinque di esse; l’ultima affermazione dei veneti contro i partenopei nella competizione risale all’8 marzo 1942 (4-1).

Il Venezia ha ottenuto un solo successo nelle ultime 14 sfide di campionato contro il Napoli (tra Serie A e B), con otto pareggi e cinque sconfitte; l’ultima vittoria dei veneti è stata il 24 maggio 2003, 2-1 in cadetteria.

Il Napoli non ha mai perso in casa contro il Venezia in Serie A, con quattro vittorie e tre pareggi; i partenopei hanno mantenuto la porta inviolata negli ultimi tre incontri contro i veneti.

Il Napoli ha subito una sola sconfitta nelle ultime 14 gare di campionato contro squadre neopromosse (8 vittorie, 5 pareggi): 0-2 contro il Monza il 14 maggio 2023, quando i partenopei erano già campioni d’Italia.

Attualmente, il Venezia detiene il record di partite in trasferta senza vittorie in Serie A: 16 (4 pareggi, 12 sconfitte); l’ultima vittoria esterna dei veneti nel massimo campionato risale al 12 febbraio 2022, 2-1 contro il Torino.

Gli azzurri hanno perso due delle tre ultime gare giocate in casa

Il Napoli ha perso due delle ultime tre gare casalinghe in Serie A (1 vittoria), dopo aver trionfato in tutte le prime cinque di questa stagione; tuttavia, i partenopei hanno già eguagliato il numero di vittorie interne ottenute nell’intera scorsa stagione (sei).

Dopo una serie di quattro sconfitte consecutive, il Venezia è rimasto imbattuto nelle ultime tre partite di Serie A (1 vittoria, 2 pareggi); l’ultima volta che i veneti hanno collezionato quattro incontri di fila senza perdere nella competizione risale ad aprile 2000, con Francesco Oddo in panchina.

Antonio Conte ha ottenuto la sua 150ª vittoria da allenatore in Serie A nell’ultima partita contro il Genoa, diventando il tecnico che ha impiegato meno partite per raggiungere questo traguardo nella storia della competizione: 220, davanti a Helenio Herrera (261) e Maurizio Sarri (261).

Romelu Lukaku ha contribuito a otto gol nelle ultime sette apparizioni in Serie A contro squadre neopromosse (sei reti e due assist); nello specifico, quattro delle dieci partecipazioni a reti con la maglia del Napoli in questo torneo sono arrivate contro queste formazioni.

Hans Nicolussi Caviglia ha realizzato tre gol e fornito due assist in questo campionato: l’ultimo centrocampista del Venezia a segnare più reti in una singola stagione di Serie A è stato Fabian Natale Valtolina, nel 1999/2000 (quattro).