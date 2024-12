Conte: “Contento per Raspadori, lo merita. Anche a carte con mia figlia voglio vincere”

Napoli-Venezia 1-0, la soddisfazione di Antonio Conte ai microfoni di Dazn

Il Calcio Napoli batte il Venezia e saluta il 2024 con la terza vittoria consecutiva. Gli azzurri riagganciano il primo posto in classifica grazie al gol al 79′ di Jack Raspadori, in una partita che sembrava essere stregata.

Napoli-Venezia 1-0, Antonio Conte ai microfoni di Dazn

Il tecnico Antonio Conte ha manifestato tutta la sua soddisfazione ai microfoni di Dazn:

“Raspadori ce la stiamo inventando come scelta. Ci sto lavorando come interno di centrocampo: aggiungere qualità all’interno delle partite, come quella di oggi, può essere una strategia sicuramente funzionante. Sono molto contento per Jack, lo merita vista l’energia e la serietà che mette a disposizione in ogni allenamento. È un ragazzo coinvolto nel progetto.

Per vincere le partite dobbiamo trovare dei gol e i suoi diventano fondamentali. Dobbiamo cercare soluzioni sempre diverse: Raspadori è totalmente a disposizione, così come Neres e Politano ad esempio. Dispiace essere arrivati a dieci minuti dalla fine con il punteggio bloccato: sembrava una partita stregata, tra rigori sbagliati e pali, una beffa non mi avrebbe meravigliato più di tanto.

Il Venezia è una buona squadra che ci ha anche sorpreso con le scelte dal primo minuto: bravo pure Meret in occasione del tiro di Yeboah. Dobbiamo essere bravi a fare qualche gol in più, eviteremmo attacchi cardiaci in panchina (ride ndr)”.

“Anche se gioco a carte con mia figlia voglio vincere. Non firmerei mai per obiettivi minimi. Il nostro progetto è nuovo e gli obiettivi del club sono noti. Personalmente punto sempre al massimo, ritrovarci con 41 punti secondo me era difficile anche da pronosticare. La squadra è in crescita e lavora partita dopo partita. Dobbiamo evitare infortuni, i ragazzi e i tifosi si stanno togliendo un sacco di soddisfazioni”.