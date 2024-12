Serie A, chi vince lo scudetto in caso di arrivo a pari punti

Il campionato di Serie A più equilibrato dell’era moderna ha dato il via ad un dibattito che negli ultimi anni non si era mai posto. La domanda che rimbomba nei bar sport di tutta Italia è: chi vincerà lo scudetto in caso di arrivo di più squadre a pari punti?

Ebbene, se due compagini dovessero essere appaiate in graduatoria al termine dell’ultima giornata in programma il prossimo 25 maggio 2025, per decretare la squadra campione d’Italia si disputerà uno spareggio in casa di quella che meglio si sarà comportata negli scontri diretti.

Dalla stagione 2023/2024, infatti, la Lega Serie A ha deciso di modificare la regola, abbandonando quella che assegnava il titolo a coloro che avevano fatto meglio negli scontri diretti, per introdurre quella che a tutti gli effetti sarebbe una vera e propria finalissima. Una partita secca, senza supplementari: in caso di parità al termine dei 90′, infatti, si tireranno direttamente i calci di rigore.

Ma cosa succede se le squadre a pari punti fossero tre o più? Ebbene, in quel caso lo spareggio non si disputerebbe, ma entrerebbe in funzione la classifica avulsa.

I criteri che si applicano in questa evenienza sono 5, e subentrano progressivamente nel caso in cui dovesse persistere la parità.

Punti fatti negli scontri diretti

Differenza tra gol fatti e subiti negli scontri diretti

Differenza reti globale in campionato

Numero di gol segnati in generale in campionato

Sorteggio finale

Nella storia della Serie A non è mai accaduto di dover utilizzare le regole della classifica avulsa per stabilire l’ordine finale del campionato.

Nel 2001/02 ci furono tre squadre che all’ultimo turno potevano giocarsi la conquista dello scudetto arrivando a pari punti dopo l’ultima giornata, ma i risultati di Juventus, Roma e Inter nell’ultimo turno scongiurarono questo epilogo.