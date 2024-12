Calciomercato SSC Napoli, “Giuntoli non vuole dare Danilo a De Laurentiis”

Calciomercato SSC Napoli, Giuntoli non vuole cedere Danilo a De Laurentiis

Secondo quanto raccontato dal direttore Ivan Zazzaroni sulle colonne del Corriere dello Sport, l’ex direttore sportivo del Calcio Napoli, Cristiano Giuntoli, rappresenterebbe il principale ostacolo al passaggio del difensore brasiliano Danilo dalla Juventus al club azzurro.

Calciomercato SSC Napoli, Cristiano Giuntoli si oppone al trasferimento di Danilo dalla Juventus agli azzurri di De Laurentiis

Questo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio:

“Danilo è diventato Capitan Passato. La Juve non lo vuole più e gliel’ha comunicato, liberandolo da qualsiasi rimorso. Il nazionale brasiliano è l’ultimo sopravvissuto di un certo modo di essere Juventus: reset quasi completato. Danilo piace a Conte e non vuole andare in Arabia, c’è chi sostiene che interessi al Milan. Giuntoli non sembra intenzionato a darlo al Napoli di De Laurentiis: anche i manager più scaltri hanno un cuore e soprattutto un fegato”.

Danilo è l’obbiettivo numero uno del calciomercato di gennaio del Napoli: il tecnico salentino Antonio Conte ha scelto lui come principale sostituto di Alessandro Buongiorno, che rientrerà dall’infortunio alla fine del prossimo mese.

Al suo posto, in questo momento sta giocando un altro brasiliano, Juan Jesus, che con le ultime due prestazioni ha conquistato la fiducia del proprio allenatore.

Il mercato di riparazione aprirà i battenti il prossimo 2 gennaio e chiuderà a distanza di un mese esatto, il 2 febbraio 2025.