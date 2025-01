Nessuno come Conte: Napoli squadra con più punti dopo 18 giornate rispetto all’anno scorso

Antonio Conte è l’allenatore più influente in Serie A: rispetto all’anno scorso il Napoli è la migliore

Il primo miracolo di Antonio Conte è compiuto. Rispetto alla scorsa Serie A, il Napoli è infatti la squadra che ha maturato una differenza punti maggiore rispetto a tutte le altre.

Serie A, è Antonio Conte l’allenatore più influente: nessuno meglio del suo Napoli rispetto alla scorsa stagione

Gli azzurri nel campionato 2023/2024 avevano infatti conquistato 28 punti ad una giornata dal termine del girone d’andata, occupando l’ottavo posto. Adesso sono primi con 41, in coabitazione con l’Atalanta.

Questo il dettaglio della differenza punti rispetto alla stagione precedente:

Napoli +13

Atalanta +12

Lazio +8

Udinese +7

Empoli +6

Verona +4

Cagliari 0

Fiorentina -1

Genoa -1

Bologna -3

Torino -4

Lecce -4

Inter -5

Roma -8

Milan -9

Juventus -11

Monza -12

Parma, Como e Venezia in Serie B

Oltre all’exploit del Napoli, è evidente come il rendimento di Inter (una partita in meno), Milan (una partita in meno), Juventus e Roma sia decisamente calato. Solo l’Atalanta ha tenuto una crescita importante quasi al pari di quella dei partenopei, ottenendo fino ad ora ben 12 punti in più rispetto allo scorso anno ed appaiando proprio gli uomini di Conte in vetta alla classifica di Serie A.