Fiorentina-Napoli: le probabili formazioni, statistiche, dove vederla in tv e streaming

Le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli

Fiorentina-Napoli, incontro valido per la 19ª giornata della Serie A 2024/25, si disputerà allo stadio Franchi di Firenze sabato 4 gennaio, con inizio alle ore 18:00.

Fiorentina-Napoli, le probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. Allenatore: Palladino.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Christensen, Bove, Biraghi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Spinazzola, Lukaku, Neres. Allenatore: Conte.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Buongiorno, Politano

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro tra Fiorentina e Napoli, sabato 4 gennaio, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Statistiche Opta

La Fiorentina ha ottenuto 55 vittorie in Serie A contro il Napoli, con 41 pareggi e 52 sconfitte a completare la propria storia – solo contro il Bologna hanno registrato più vittorie (57) nella competizione.

Nelle ultime due sfide di Serie A contro il Napoli, la Fiorentina ha raccolto quattro punti (1 vittoria, 1 pareggio) e non è rimasta imbattuta contro i partenopei per almeno tre partite consecutive da un periodo di quattro incontri (1 vittoria, 3 pareggi) tra marzo 2010 e settembre 2011.

La Fiorentina non ha vinto in casa contro il Napoli in Serie A dal 29 aprile 2018 (3-0, con una tripletta di Giovanni Simeone); da allora, in sei incontri interni, ha ottenuto tre pareggi e tre sconfitte. La squadra ha una striscia aperta di gare casalinghe senza vittorie, più lunga solo contro l’Inter (sette).

Dal 2017, la Fiorentina non ha mai trionfato nella prima partita dell’anno solare in Serie A (2-1 contro la Juventus); da allora ha registrato cinque pareggi e due sconfitte, stabilendo un record negativo di incontri consecutivi senza vittorie nella prima partita di gennaio.

Nell’ultimo incontro casalingo in Serie A, la Fiorentina ha subito una sconfitta dopo una serie di sette vittorie e quattro pareggi, e non ha subito due sconfitte interne consecutive nella competizione dal periodo tra ottobre e novembre 2023, contro Empoli e Juventus.

Napoli imbattuto da 8 partite

Dopo aver perso 0-3 nella prima trasferta di questo campionato, il Napoli ha ottenuto sei vittorie e due pareggi nelle otto partite successive, subendo solo tre reti e collezionando cinque partite senza subire gol; i partenopei non mantenevano la porta inviolata in sei delle prime 10 gare esterne di Serie A dal 1988/89.

Il Napoli ha totalizzato 41 punti in questo campionato, rispetto ai 28 punti accumulati nelle prime 18 partite della stagione precedente; la differenza di 13 punti rappresenta il miglior risultato tra le squadre presenti in entrambe le edizioni della Serie A.

Il Napoli ha raggiunto 41 punti in questa stagione; dopo 19 partite, solo in quattro occasioni precedenti ha superato i 44 punti, e in tutte e quattro le volte ha concluso la stagione tra le prime due posizioni (1987/88, 2017/18, 2018/19 e 2022/23).

Tra i giocatori delle squadre di Serie A in questa stagione, considerando tutte le competizioni, Moise Kean è il miglior marcatore (15) – tra i calciatori dei principali cinque campionati europei che hanno realizzato gol nel 2024, è quello con il maggior numero di reti, almeno sei in più rispetto a qualsiasi altro.

Considerando le squadre contro cui non ha mai segnato in Serie A, la Fiorentina è quella contro cui Giacomo Raspadori ha disputato più minuti nel torneo (439); l’attaccante del Napoli ha regalato la vittoria ai partenopei nell’ultima giornata di campionato, e non segna in Serie A da due presenze consecutive dal periodo tra ottobre e novembre 2023.