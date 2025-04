Napoli, Conte svela un retroscena su Rafa Marin: “Vi spiego cosa gli è successo”

Minuti importanti anche per Rafa Marin in Napoli-Empoli. Il difensore spagnolo, entrato al posto dell’infortunato Juan Jesus, ha chiuso senza patemi la sua partita. E’ dunque arrivato anche il suo momento, sabato a Monza con tutta probabilità arriverà la sua prima presenza da titolare in Serie A.

Sul centrale spagnolo, Antonio Conte ha voluto fare un’attenta analisi nel post-partita, spiegando la sua difficile stagione in Italia. Nonostante ciò, il tecnico ha piena fiducia del suo calciatore e spende per lui parole importantissime a DAZN.

Conte parla di Rafa Marin, in Monza-Napoli arriverà il suo momento

“Juan non era molto positivo, mi ha detto che sentiva un po’ tirare a livello muscolare, Buongiorno domani si allena e vedremo le risposte che avrà. Rafa Marin ha lavorato tanto in questi mesi, dovesse essere non ci sono problemi a farlo giocare. E’ rimasto zitto ad allenarsi e ha mangiato tanta erba. Penso che questa è una rosa che è cresciuta tanto”.

“Secondo me nel segno di Mazzocchi, Juan Jesus, Billing e di chi è entrato dopo e non ha fatto rimpiangere i titolari. Penso sia la vittoria di tutto il gruppo. Non finirò mai di ringraziare i ragazzi, penso che si iniziano a vedere i frutti. Anche Rafa Marin ha risposto presente in un momento non facile, questa è una vittoria di tutto il gruppo che lavora tanto. Poi nella parte finale di campionato mi aspetto che i giocatori di più spessore spostino gli equilibri.