ULTIM’ORA/ Il Psg vuole Kvaratskhelia subito: Manna a colloquio con gli agenti del georgiano

Come un fulmine a ciel sereno l’indiscrezione data in mattinata da “Il Roma” su Kvaratskhelia. Il georgiano, secondo il quotidiano, potrebbe lasciare il Napoli a gennaio per accasarsi al PSG. I francesi da quest’estate hanno aumentato il pressing sul calciatore.

La prima mossa dei parigini fu l’offerta maxi fatta all’agente del calciatore, Jugeli, che aveva accettato e creato un vero e proprio caos durante Euro 2024, con Kvaratskhelia conteso tra gli impegni con la nazionale e le tantissime voci di mercato scatenate dal suo procuratore a seguito di un’intervista che fece molto chiacchierare all’epoca.

Kvaratskhelia tra Napoli e PSG. Gli azzuri rischiano di perdere il suoi gioiello e Manna chiede un incontro

Un intrigo di mercato che fa paura. Il PSG ha bisogno di un’ala offensiva e Kvaratskhelia è il pensiero fisso dei francesi già da qualche mese a questa parte. Una trattativa che parte dalla volontà di Jugeli, che già in estate aveva accettato l’offerta proposta. Ora come ora tutto sembra essere in bilico e con un David Neres così in forma, pensare ad un addio del georgiano per fare cassa non è così impossibile.

“Kvaratskhelia può lasciare Napoli già a gennaio. C’è anche un indizio: l’intermediario Zaccardo, che aveva lavorato nel 2022 al suo trasferimento al Napoli, sta arrivando in Italia di rientro da Dubai per parlare con il ds azzurro Manna”.

“Sarebbe la conferma ulteriore – scrive il quotidiano – del fatto che ci sono tutte le possibilità per approfondire l’affare. Kvara, out a Firenze per infortunio e che in campionato non segna da ottobre in casa del Milan, non ha ancora rinnovato il suo contratto e il Psg ci prova: lo vuole subito. I francesi avevano cercato Kvara già in passato. Il sostituto? Proprio Il Roma parla di Chiesa del Liverpool”.