La notizia della mattinata è sicuramente quella legata al futuro di Kvaratskhelia. Come un fulmine a ciel sereno è arrivata l’indiscrezione che lo vede nuovamente nell’orbita PSG.

I francesi inseguono il calciatore da quasi un anno e mai come stavolta le parti sembrano davvero intenzionate a sedersi ad un tavolo e decidere il futuro del talento georgiano assieme.

A fare pressione sull’attaccante c’è anche la volontà del suo agente. Jugeli quest’estate aveva accettato l’offerta economica dei francesi, senza però riuscire a convincere Kvara a cambiare maglia, complice anche la pressione messa da Antonio Conte per far restare il numero 77 in azzurro.

Kvaratskhelia e il rinnovo non ancora accettato, il Napoli trema e il PSG spera

Della situazione ha parlato anche l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano. La vicenda Kvaratskhelia non è solo un rumor, ma è qualcosa di serio e concreto.

I francesi inseguono il giocatore da quasi un anno e non hanno mai smesso di cercarlo, anche quando Antonio Conte ha imposto allo staff azzurro di “chiudere” ogni ponte sulla vicenda.

Il Napoli ha messo sul banco la proposta ufficiale per il rinnovo. Il georgiano però non ha voluto ancora dare una risposta definitiva, nonostante si parlasse di un accordo quasi certo.

Per questo motivo il PSG è ritornato con forza sul calciatore, questa volta per strapparlo da subito senza aspettare la prossima estate. La trattativa dunque va avanti ed è aperta ad ogni scenario.

“L’importante nuovo contratto offerto dal Napoli a Kvaratskhelia resta disponibile sul tavolo, ma non c’è ancora risposta. Il Psg rimane attento alla situazione ed è in contatto per essere informato e lo aspetta. Kvara è in cima alla lista del Psg dalla scorsa estate e stavolta può esserci un’importante svolta”.