L’EQUIPE/ “Il Napoli ha accettato di trattare con il PSG la cessione di Kvaratskhelia”

Arrivano conferme dalla Francia circa la trattativa tra il Paris Saint Germain ed il Napoli per la cessione di Khvicha Kvaratskhelia ai transalpini già in questa finestra di calciomercato.

Questo quanto riportato da L’Equipe:

“Chi ha detto che l’inverno sarebbe stato calmo al Paris Saint Germain? Non è ancora noto se il club della capitale riuscirà a raggiungere i suoi obiettivi di mercato, ma i suoi dirigenti continuano il lavoro dietro le quinte per cercare di rinforzare la rosa di Luis Enrique. Con un obiettivo: Khvicha Kvaratskhelia“.

L’Equipe conferma: “Il Napoli sta trattando con il Paris Saint Germain la cessione di Kvaratskhelia”

“Mentre si delinea la partenza di Randal Kolo Muani, il PSG non rinuncia all’esterno georgiano del Napoli, priorità nella finestra di mercato della scorsa estate. I contatti sono ancora costanti e intermediari influenti sul mercato stanno cercando in questi giorni di trovare una soluzione per vedere andare avanti concretamente la vicenda. C’è una differenza enorme rispetto agli ultimi mesi: la dirigenza partenopea non è chiusa alla cessione del 23enne sotto contratto fino al 2027″.



“In questa materia, il PSG dovrebbe avere una concorrenza significativa in Inghilterra da parte del Manchester United. La partenza di Marcus Rashford spingerà i mancuniani a rafforzarsi offensivamente. Anche qui sono già iniziati contatti concreti in entrambe le direzioni, con l’idea di un possibile scambio tra i due uomini.

Da parte sua, il Napoli sta dando segnali di un afflusso di nuovi soldi sul mercato nelle prossime settimane, attivandosi su alcune questioni, in particolare quella di Cesare Casadei, il 21enne centrocampista italiano del Chelsea“.