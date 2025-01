Lorenzo Insigne pronto al ritorno in Serie A: lotterà per la salvezza

Lorenzo Insigne potrebbe fare ritorno in Serie A. L’ex attaccante del Napoli, attualmente al Toronto, è oggetto di un forte interesse da parte del Monza, che desidera mettere a segno un acquisto importante per risollevare la squadra da una classifica finora preoccupante.

Infatti, i brianzoli occupano l’ultima posizione con soli 10 punti, e il cambio di allenatore, passando da Nesta a Bocchetti, non ha avuto l’effetto sperato.

Adriano Galliani è quindi pronto a muoversi sul mercato, e Lorenzo Insigne è finito nel mirino del ‘Condor’.

Dopo oltre due anni in MLS non particolarmente brillanti (soltanto 18 gol e 13 assist in 63 gare), il calciatore vorrebbe cambiare ambiente e magari tornare in Italia.

Il vero ostacolo, in questo caso, non è tanto il prezzo del cartellino, con il Toronto disposto a lasciarlo partire a costo zero nonostante un contratto valido fino al 2026, quanto piuttosto il suo stipendio percepito in Canada: 15 milioni di euro, una cifra chiaramente insostenibile per le finanze del Monza.

Per questo motivo, l’intento del club biancorosso sarebbe quello di acquisire il giocatore in prestito, con il Toronto che si farebbe carico di gran parte del suo stipendio. Insigne, in ogni caso, non ha ancora preso una decisione riguardo all’offerta di Galliani e ha altre possibilità sul tavolo.

Nelle ultime settimane, il suo agente ha incontrato rappresentanti dell’Olympiacos e ha ricevuto manifestazioni di interesse da parte di club in Arabia Saudita e Qatar, destinazioni che piacciono al giocatore e che, soprattutto, non avrebbero difficoltà a coprire il suo ingaggio.