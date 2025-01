L’EQUIPE/ Anche il Manchester United su Kvaratskhelia: “Si valuta uno scambio”

L’inverno al Paris Saint Germain si prospetta tutt’altro che sereno. Mentre Luis Enrique è in attesa di rinforzi per il proseguimento della stagione, la dirigenza parigina lavora in modo discreto per completare operazioni di mercato ambiziose. Tra i principali obiettivi figura Khvicha Kvaratskhelia, talentuoso giocatore del Napoli, già cercato senza successo la scorsa estate.

I contatti tra le due parti non si sono mai fermati, e negli ultimi giorni gli intermediari hanno intensificato i loro sforzi per cercare di sbloccare la trattativa.

L’Equipe: “Anche il Manchester United su Kvaratskhelia, possibile scambio con Rashford”

Rispetto a qualche mese fa, la posizione del Napoli sembra essere cambiata: la società partenopea, pur mantenendo alta la valutazione del 23enne georgiano, non esclude più la possibilità di una sua cessione. Con un contratto in essere fino al 2027, Kvaratskhelia è una delle risorse più preziose del club, ma anche un’opzione che potrebbe finanziare futuri investimenti.

Tuttavia, il PSG non è l’unico club interessato all’esterno offensivo. Anche il Manchester United sta seguendo la situazione e avrebbe presentato una proposta alternativa, offrendo al Napoli uno scambio che coinvolgerebbe Marcus Rashford. La competizione si preannuncia agguerrita, con Kvaratskhelia destinato a essere uno dei nomi più caldi di questa finestra di mercato. A riportarlo è L’Equipe.